القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
مصر
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:41 م

علي عبد الخالق يكشف: فيلم "أغنية على الممر" تسبب في حالات إغماء أمام سينما ديانا

علي عبد الخالق يكشف:
محمود عرفات
dostor.org/2405652

كشف المخرج على عبد الخالق، سبب بقاء فيلم "أغنية على الممر"، وحنين الجماهير لمشاهدته حتى وقتنا الحالي.

وقال عبد الخالق، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن هذا الفيلم كان يتضمن إحساس بحب البلد دون رفع شعارات، كما أنه كان فيلما رومانسيا دراميا، لافتا إلى أن هذا الفيلم مأخوذ عن مسرحية للكاتب علي سالم، ومشاهده تم بنائها على التفاصيل الصغيرة .

وذكر أن المعاني الإنسانية التي تضمنها الفيلم وصلت لقلوب الناس، مشيرا إلى أنه كان يحب شخصية صلاح السعدني في هذا الفيلم، لأنه كان يعبر عن شخصية بسيطة، لشاب بسيط للغاية.

واستكمل أنه عندما تم عرض الفيلم في سينما ديانا، كانت سيارات الإسعاف تتجمهر أمام أبواب السينما، لاستقبال حالات الإغماء من السيدات والفتيات اللائي يفقدن لوعي أثناء مشهد وفاة الفنان صلاح السعدني في الفيلم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل وادى دجلة وهزيمة الإسماعيلى

أتوبيس يدهس أم لـ3 أطفال.. ومحمد الباز يناشد الداخلية: أوقفوا "عربيات الموت"

خاص.."ميدو" مدربًا للمصري البورسعيدي

توقعات بزيادة جديدة فى تحويلات المصريين بالخارج

ads
الأكثر قراءة

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

قاتل بائع سجائر الخصوص: «طلب منى ممارسة الرذيلة فرفضت»

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

قاتل بائع سجائر الخصوص: «طلب منى ممارسة الرذيلة فرفضت»

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

بنك يمنع موظفاته من الحمل بشرط تقديم طلب للمدير

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الكونجو: رقم قياسي للمصابين بالإيبولا اليوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎