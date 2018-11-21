علي عبد الخالق يكشف: فيلم "أغنية على الممر" تسبب في حالات إغماء أمام سينما ديانا

كشف المخرج على عبد الخالق، سبب بقاء فيلم "أغنية على الممر"، وحنين الجماهير لمشاهدته حتى وقتنا الحالي.

وقال عبد الخالق، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن هذا الفيلم كان يتضمن إحساس بحب البلد دون رفع شعارات، كما أنه كان فيلما رومانسيا دراميا، لافتا إلى أن هذا الفيلم مأخوذ عن مسرحية للكاتب علي سالم، ومشاهده تم بنائها على التفاصيل الصغيرة .

وذكر أن المعاني الإنسانية التي تضمنها الفيلم وصلت لقلوب الناس، مشيرا إلى أنه كان يحب شخصية صلاح السعدني في هذا الفيلم، لأنه كان يعبر عن شخصية بسيطة، لشاب بسيط للغاية.

واستكمل أنه عندما تم عرض الفيلم في سينما ديانا، كانت سيارات الإسعاف تتجمهر أمام أبواب السينما، لاستقبال حالات الإغماء من السيدات والفتيات اللائي يفقدن لوعي أثناء مشهد وفاة الفنان صلاح السعدني في الفيلم.