"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوى بأمسيات "رسول الإنسانية"

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأمسيات والدروس الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "الرسول الأمين رحمة الله للعالمين" ضمن حملة رسول الإنسانية، حضرها العديد من قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية.



وأقيمت أمسية كبري بمسجد ياقوت العرش، وكان على رأسها الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد الغفار مدير الدعوة والشيخ هاشم سعد الفقى مدير التفتيش والمتابعة.



وكذلك أمسية كبرى بإدارة المنتزه، بقيادة الشيخ عبدالسلام رزق مدير الادارة وأمسية بمسجد الميرى بإدارة غرب بقيادة مدير الإدارة وأخرى بمسجد عصر الإسلام بسيدى جابر.



ودار الحديث بالأمسيات حول إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ ليكون رحمة للعالمين، كلهم رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، بل بعثه الله رحمة حتى لمن لا يؤمن به.



يذكر أن احتفالات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، شملت ١١ إدارة فرعية، وحضرها عدد كبير من الجماهير، احتفالا بالمولد النبوي، وتضمنت الأمسيات توزيع الحلوى والمشروبات، والابتهالات الدينية والمدائح النبوية.