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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:45 م

مدير أمن الغربية يحضر احتفالية "أطفال بلا مأوى"

مدير أمن الغربية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2405612

‎أقامت مديرية أمن الغربية، اليوم، بنادي الشرطة بطنطا احتفالا لـ"الأطفال بلا مأوى"، وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للطفل.

ووزع اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، الهدايا على الأطفال والعاملين في الدار وملابس شتوية ولعب أطفال وحلوى المولد، كما تم تقديم بعض الفقرات الترفيهية والفنية للأطفال خلال الاحتفالية.

وحضر الحفل اللواء أشرف درويش، مساعد مدير الأمن، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.‎

مدير أمن الغربية يحضر احتفالية "أطفال بلا مأوى"
مدير أمن الغربية يحضر احتفالية "أطفال بلا مأوى"
مدير أمن الغربية يحضر احتفالية "أطفال بلا مأوى"
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