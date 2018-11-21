الرجوب يدعو الاتحادات العربية لدعم سلمان في الانتخابات المقبلة

دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، رؤساء اتحادات كرة القدم العربية في آسيا، إلى دعم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، في الانتخابات المزمع إقامتها في السادس من أبريل المقبل، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



كما دعا الرجوب، اتحاد غرب آسيا، لعقد اجتماع توافقي لحشد الجهود لدعم الشيخ سلمان، مشددًا على ضرورة نبذ التجاذبات، وأن يكون الهدف الأساسي هو المصلحة العامة لكرة القدم الآسيوية.



وتطرق الرجوب، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في العاصمة البحرينية المنامة، إلى العديد من الملفات، أهمها تأكيد الدعم الفلسطيني لرئيس الاتحاد الآسيوي في الانتخابات المقبلة.



واعتبر الرجوب أن "الشيخ سلمان قاد الاتحاد الآسيوي، في مرحلة صعبة كانت مليئة بالخلافات والانقسامات، التي أضرت بسمعة ومسيرة كرة القدم في آسيا، وهذا ما يعزز القناعات التي لدى غالبية الاتحادات، بضرورة استمرار الشيخ سلمان في المرحلة المقبلة، التي تتطلب أيضا وحدة القارة من شرقها إلى غربها".



كما قدم اعتذاره عن عدم لعب المنتخب الفلسطيني أمام نظيره البحريني، الشهر الماضي في المنامة، بسبب خلل إداري في التنسيق بين الاتحادين، يتحمله الجانب الفلسطيني.



وجدد الرغبة في إقامة لقاء ودي بين المنتخبين، استعدادا لنهائيات كأس آسيا المقررة بالإمارات، مطلع العام المقبل.



على صعيد آخر، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني، أنه لم يتعرض لإيقاف من قبل الفيفا، فيما يتعلق بقضية التصريحات، التي عارض فيها لعب منتخب الأرجنتين لقاء ودي مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن القرار يتعلق فقط بعدم النزول إلى أرضية الملعب، والمشاركة في عملية التتويج، مؤكدا استئناف هذا القرار.