جلسة بين عامر حسين وأبوريدة الأسبوع المقبل لحسم مصير «وديات أجيرى»

يعقد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى «الجبلاية»، مطلع الأسبوع المقبل، لوضع التصور المناسب لمواعيد مباريات الدورى فى الدور الثانى، وحسم القرار النهائى بشأن طلب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، توفير الوقت اللازم لخوض ٣ وديات قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.

ويأتى هذا الاجتماع بهدف الوصول لحل وسط بعد القرارات التى اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإنقاذ الدورى الممتاز، ومن بينها إلغاء أى توقفات للمنتخبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتوجيه تعليمات واضحة لـ«حسين» بإنهاء جميع المؤجلات الخاصة بكل الأندية المصرية، بما فيها الخاصة بالأهلى قبل بداية مارس المقبل، دون الوضع فى الاعتبار تخصيص أى تجمعات للمنتخب الوطنى.

عامر حسين أخذ الأمر على محمل الجد قبل الانتهاء من وضع التصور النهائى لمباريات الدورى خلال هذه الفترة، على أن تكون التوقفات فقط من أجل المشاركة فى بطولتى إفريقيا للأندية أو البطولة العربية، ومن ثم سيلعب أى فريق مباراتين فى أسبوع واحد، فى حال خوضه لقاءات داخل مصر، أو الاكتفاء بمباراة واحدة أسبوعيا إذا كانت خارج مصر.

واستقر اتحاد الكرة على تأجيل فكرة الاعتماد على تقنية الفيديو (فار) للموسم المقبل، لارتفاع تكلفتها.

يأتى ذلك فيما تنتظر لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، موقف الأهلى والزمالك من التأهل لدور الـ٨ بالبطولة العربية «زايد»، لتحديد موعد السوبر المحلى الذى يجمع القطبين، وهناك اتجاه لإقامة السوبر فى أواخر يناير أو فى النصف الأول من فبراير المقبل.



