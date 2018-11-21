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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:54 م

رئيس وزراء العراق: طرح مشروع مكافحة الفساد خلال أسبوعين

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ
dostor.org/2405507

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عزمه طرح مشروع "مكافحة الفساد" في البلاد خلال أيام، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيضع النقاط على الحروف.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن عبدالمهدي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قوله إن "الأسبوع المقبل أو الذي يليه سنطرح مشروع مكافحة الفساد، وهذا المشروع سيضع النقاط على الحروف".
وحول الحديث عن "بيع وشراء المناصب الحكومة"، أكد عبدالمهدي أنه "في حال حصلت الحكومة على معلومات مؤكدة بشأن بيع وشراء المناصب ستتحرك خلال ساعات".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فسادا في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

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