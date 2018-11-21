القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:41 م

نصائح بسيطة لمرضى السكر قبل دخولهم "الساونا"

نصائح بسيطة لمرضى
dostor.org/2405325

قال البروفيسور كارستن موسيج، إن مريض السكرى ليس ممنوعًا بشكل عام من الذهاب إلى الساونا بشرط اتباع بعض التدابير المهمة.

وأوضح إخصائى السكرى الألمانى، أنه بشكل عام ينبغى استشارة الطبيب المعالج قبل الذهاب إلى الساونا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يقع مستوى السكر بالدم بين 120 و150 ملليجرامديسيلتر.

وبالنسبة للمرضى الذين يحقنون الأنسولين، فإنه يتعين عليهم مراعاة عدم حَقن الأنسولين قبل الذهاب إلى الساونا مباشرة، نظرًا لأنه يتم امتصاص الأنسولين على نحو أسرع بفعل السخونة، ما يرفع خطر حدوث انخفاض شديد في مستوى السكر بالدم.

وفي هذه الحالة ينبغي تناول عصير فاكهة أو جلوكوز.

وبشكل عام من الأفضل ألا يتواجد مريض السكرى بمفرده داخل حمام الساونا، كى يجد من يقدّم له يد العون في حال احتياجه للمساعدة.

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