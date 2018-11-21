تأجيل المعرض الدولى للصناعات اليدوية يثير غضب رواده

فوجئ زوار المعرض الدولي للصناعات اليدوية، بمدينة نصر، بتأجيل فاعليات هذه الدورة من 21 نوفمبر، لتبدأ 19 ديسمبر المقبل، على أن تستمر حتى يوم 24 من ذات الشهر.



لم يصل إعلان تأجيل المعرض إلى كل متابعيه، الأمر الذى أدى إلى انزعاجهم، فالمعرض يتوافد عليه المئات طوال فترة انعقاده سواء كانوا من داخل مصر أو خارجها، وبعد وصولهم إلى ساحة أرض المعارض بمدينة مصر، فوجئوا بإدارة المكان تخبرهم بأن المعرض تم تأجيله.



وقال حسن أحمد، أحد رواد المعرض، إن الإدارة التنظيمية فشلت هذا العام فى تنظيمه على النحو المطلوب، فتأخر لنعقاد الدورة سيؤدى إلى قلة عدد المواطنين الوافدين عليه.



وتابع: هذا المعرض لا يجذب المصريين فقط، إنما أيضًا عددا من أعضاء الجاليات الأجنبية في مصر، لأنه يعكس التراث المصري القديم بشكل عام، وسيناء، سيوة، حلايب، وشلاتين بشكل خاص؛ معللًا ذلك بأنهم يحصلون على المساحة الأكبر كونها من المحافظات الحدودية.



وأوضح أحد رجال الأمن المدني، المكلف بتأمين بوابات أرض المعارض، أنه لم يصل لعلمه أمر تغيير موعد معرض الصناعات اليدوية، وأنه منذ الصباح يتوافد عليه العشرات من المواطنين الذين يدلهم على قاعة المؤتمرات.



وعلى الجانب الآخر، أكد أحد أفراد الأمن بقاعة المؤتمرات، أنه تم تأجيل المعرض الدولي للصناعات اليدوية، منذ أيام، لوجود أزمة في التنسيق بين القائمين عليه، وإدارة أرض المعارض.



