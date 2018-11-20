لقطات من حفل افتتاح القاهرة السينمائي: دموع وفرح وابتسامات

حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 والتي أقيمت، مساء الثلاثاء، بالمسرح الكببير في دار الأوبرا، ولأوّل مرة منذ سنوات طويلة يحضر عدد كبير من النجوم فعاليات المهرجان.



«الدستور» ترصد أبرز ملامح حفل الافتتاح التي احتضنته دار الأوبرا المصرية.



◘ نجوم مثيرين للجدل على «الريد كاربت»



توافد النجوم علي السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل بساعات، وكان على رأس الحضور أحمد الفيشاوي وزوجته، وكالعادة قاموا بإثارة الجدل مجددًا حيث قام الفيشاوي باحتضان زوجته وتقبيلها أمام الكاميرات على السجاده الحمراء، فيما أثار عمرو سعد جدلًا واسعًا بحضوره بـ«لوك» غريب، إضافة إلى ارتدائه نظارة سوداء.



وكانت إطلالة الفنانة الاستعراضية سما المصري حديث الساعة على الريد كاربت حيث حضرت مرتدية زيًا فرعونيًا وتساءل الجميع عن سبب دعوتها، وقام الفنان شريف منير بالعزف على آلة الدرامز في مفاجئة لحضور المهرجان، كما لفت الانتباه كل من الفنانات ياسمين رئيس وإنجي المقدم بلوك الذي ظهروا به، كما ظهرت نيللي كريم بلوك مثير للغاية تشبه فيه CATWOMAN.



◘ لحظات إنسانيّة



خلال حفل الافتتاح مرّت العديد من اللحظات الإنسانية أبكت الحضور وذلك عندما صعد الفنان حسن حسني على خشبة المسرح، لاستلام جائزة فاتن حمامة التقديرية حيث غالب دموعه عندما قال: "الحمد لله إنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش عشان احتفل معاكم"، كما حضرت وزيرة التضامن غادة والي بصحبة أحد الشباب من ذوي االقدرات الخاصة يدعى مجدي، كما تم تكريم الفنان الكبير سمير صبري الذي عبّر عن سعادته الشديدة بتكريمه، مقدمًا الشكر لإدارة المهرجان على تكريمه وهو على قيد الحياة.



كما حمل لتكريم المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله طابعًا إنسانيًا خاصًا حيث وقف الحضور عندما علموا بتكريمه عرفانًا له نظرًا لمجهوداته الكبيرة في مهرجان القاهرة من ناحية وفي مجال السينما بشكل عام، ومن ناحية أخرى وقدم جائزته محمد حفظي رئيس المهرجان.



◘ نجوم المهرجان برفقة زوجاتهم



أبرز الحاضرين بصحبة أزواجهم الفنانة عبير صبري الذي حضرت بصحبة زوجها رجل الأعمال، كما حضرت الفنانة داليا مصطفي بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة، والفنانة نجلاء بدر وزوجها، إضافة إلى الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم وحسن الرداد وإيمي سمير غانم، إضافة إلى الفيشاوي وزوجته ومصطفي فهمي وزوجته.



من ناحية أخرى، حضرت الفنانة ناهد السباعي بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وحضرت الشقيقات ميس ودانا حمدان ومي سليم، كما حضرت الفنانة جميلة عوض بصحبة والدها، وحضر عزت أبو عوف بصحبة شقيقاته.



◘ الظهور الأول لهؤلاء النجوم



شهد افتتاح المهرجان الظهور الأوّل للفنان أحمد فهمي بصحبة خطيبته هنا الزاهد وذلك في أول ظهور رسمي منذ إعلان نبأ الخطوبة، كما ظهرت عبير صبري بصحبة زوجها رجل الأعمال أيمن البياع في أول ظهور رسمي منذ إعلان زواجهم، كما ظهرت منى هلا في مهرجان رسمي بمصر منذ سفرها للخارج حيث جاءت خصيصًا بعد إعلان مشاركة فيلمها "ليل خارجي" في المسابقة الرسمية للمهرجان، وظهر الفنان محمد رمضان لأول مرة في مهرجان منذ دخوله القوات المسلحة؛ لقضاء فترة تجنيده.



◘ حفل مميز وتنظيم عالمي



لأوّل مرة يمر حفر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بتنظيم أشاد به الجميع حيث عبّر جميع الحاضرين للمهرجان عن سعادتهم الشديدة بظهور المهرجان بهذا الشكل المميز، فظهرت الريد كاربت بشكل منظم وجاء دخول النجوم لحفل الافتتاح بشكل مرن وسريع دون عوائق، حيث تم بث حصري لفعاليات المهرجان على الهواء مباشرة عبر فضائية DMC والراديو 9090 وقام بتقديمه الفنان ماجد الكدواني وسمير صبري في البداية، وفي تقديم جوائز نجوم العالم شيرين رضا ونيللي كريم، وقام راجح داوود بتقديم جائزة هشام نزيه وداوود عبدالسيد بتقديم جائزة حسن حسني.