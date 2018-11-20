لماذا إعلامهم كاذب؟.. مواطنون يفضحون شائعات «الإخوان» عن غلاء الأسعار

فضح المواطنون الشائعات التي يروجها إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الممول من قطر، بشأن منافذ البيع التي خصصتها وزارة الداخلية لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، فزعم إعلام الجماعة شراء المواطنين من المنافذ بالوهمي وهاجموا وزارة الداخلية.



وقال أحد المواطنين، إن المنافذ سهّلت الشراء فوصل سعر الطماطم في عدد من الأحياء والمناطق الشعبية إلى 3 جنيهات، بينما أكد آخرون أن الإخوان كانوا يسحبون الدولار من السوق بهدف تعطيشها لكن الدولة تمكنت من مواجهة مافيا الجماعة.