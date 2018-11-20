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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:54 ص

تنزانيا تطلق فرقة لمحاربة الصيد غير المشروع

سامية حسن سولوهو
سامية حسن سولوهو
أ ش أ
dostor.org/2403192

شاركت نائبة رئيس تنزانيا سامية حسن سولوهو في إطلاق فرقة شبه عسكرية بهدف مكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع في أعضاء ومنتجات الحيوانات البرية.

وذكرت صحيفة (ديلي نيشن) الكينية أن الفرقة مؤلفة من 313 رجلا وامرأة وستعمل تحت إشراف وزارة الموارد الطبيعية والسياحة.

وطالبت في تصريحاتها التي نقلتها قناة محلية، المواطنين الذين يعيشون في مناطق وأحياء الحدائق الوطنية والمحميات بالتعاون مع السلطات الحكومية المعنية في محاربة هذه الأعمال غير المشروعة، معربة عن تفاؤلها بأن هذه (الحرب ضد الصيد الجائر) ستدعم قطاع السياحة.

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