القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:48 ص

الاثنين.. مؤتمر "الصناعات الهندسية" للتعريف بمعرض "صناع مصر"

الاثنين.. مؤتمر الصناعات
هويدا سعيد
dostor.org/2403160

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل بمقر الاتحاد، للتعريف بمعرض صناع مصر - الدورة الرابعة والهدف منه، وما يتبعه من تعاون الصناع لرفع نسبة التصنيع المحلى إلى نسبة 75%، وعرض أهم التطورات والإنجازات فى مجال التصنيع فى صعيد مصر وتنمية العلاقات التجارية والتعاون الصناعى مع الدول الأفريقية.

ويتم خلال المؤتمر عرض الخطة التسويقية والدعائية للمعرض، بحضور كل من رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الإعلام بالغرفة، وسفير دولة رواندا، والوزير المفوض لجهاز التمثيل التجارى المصرى، ورئيس شركة سمارت المسئولة عن التسويق الإعلامي للمعرض.

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