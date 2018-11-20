القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
10:34 م

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

اقتصاد
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:42 ص

فضيحة مالية تطيح برئيس "نيسان موتورز"

فضيحة مالية تطيح
وكالات
dostor.org/2403129

تعتزم السلطات اليابانية إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتورز" لتصنيع السيارات كارلوس غصن، بعد أن أكدت الشركة أن رئيسها متورط في فضيحة مالية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن سيمثُل أمام مدعي منطقة طوكيو؛ وذلك بعد تقارير عن خضوعه للتحقيق أمام النيابة العامة، دون مزيد من التفاصيل.

على الجانب الآخر، قال متحدث باسم "نيسان موتورز" إن الشركة ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا بخصوص هذا الشأن، وأضاف أن الرئيس التنفيذي أعلن عن عائدات تقل عن دخله الفعلي على مدى سنوات.

وتابع: "بجانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك، مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية"، مشيرًا إلى أن الشركة ستقترح على مجلس الإدارة "إقالته من منصبه سريعًا".

وكارلوس غصن هو رجل أعمال برازيلي من أصول لبنانية، ويعد من أبرز رجال صناعة السيارات في العالم، واشتهر في مطلع الألفية بإنقاذ شركة نيسان من الإفلاس، فضلًا عن إعادة هيكلة شركة "رينو" الفرنسية التي يرأس مجلس إدارتها أيضًا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ 4 أيام

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

تعيين الدكتور عادل زين الدين عميدا لهندسة الطاقة بجامعة أسوان

إخماد حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء تبوك وتسديد ديونهم

"إهداء إلى وزير التعليم".. طلاب رابعة ابتدائي لا يعرفون الله

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

كشكول

أمين عام مساعد البرلمان العربي يؤكد علي «ضرورة الإلتزام بالمهنية الإعلامية»

ألسن عين شمس تاقش 3 روايات إيطالية

ألسن عين شمس تناقش ثلاث روايات إيطالية

مركز الشرق الأوسط يحصل على المركز الأول بعين شمس

ندوة عن جهود الأزهر فى مكافحة التطرف بـ"الإقتصاد المنزلى"

الأمصار

الملك سلمان يرقص مع شباب مدينة تبوك "فيديو"

مقتل ضابط وإصابة آخرين في هجوم مسلح بديالي العراقية

مفاجأة خاصة من أهالي تبوك السعودية إلى الملك سلمان

الرئيس اليمني يوجه الجيش باستكمال تحرير محافظتي الضالع ولحج

بعد مخاوف.. الاتحاد الأوروبي يؤيد مشروع اتفاق بريكست

مرايا الابداع

سيناريو مش كامل لشخص عجوز

اشتياق

ads
منوعات

المغاربة والاحتفال بالمولد النبوى.. طقوس خاصة وعادات متوارثة

العثور على لوحة لإلهة الشغف فى مدينة الرماد

بريطانيا تبني ناطحة سحاب زجاجية على شكل زهرة التوليب

الصحة

علماء يخترعون جهازا لقياس نسبة السكر في الدم عبر إشارات ضوئية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎