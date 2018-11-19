ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بزفتى

تمكنت مباحث زفتى، اليوم الإثنين، من فض تجمهر من مجموعة من الأشخاص أثناء تسليم قطعة أرض.



كان اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد جعيصة، رئيس الفرع الجنائي لمركزي زفتى والسنطة يفيد بتمكن المقدم أحمد مصلح، وكيل الفرع الجنائي من ضبط 7أشخاص بحوزتهم "شوم" و"بانجو"، تم استئجارهم لعدم تنفيذ قرار محكمة بتسليم قطعة أرض لص وتم تسليم قطعة أرض لمواطن صادر صالحه القرار بمركز زفتى.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضهم على النيابة العامة برئاسة المستشار هاشم إبراهيم لمباشرة التحقيقات.