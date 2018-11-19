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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:57 م

مصريتان ضمن قائمة BBC للأكثر تأثيرًا في العالم: إيه الحكاية؟

شروق العطار
شروق العطار
سارة ساويرس
dostor.org/2403058

مع اقتراب نهاية عام 2018، تأتي مبادرة BBC 100 Women لتعلن عن قائمتها لـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لهه السنة، لفتيات ونساء رائدات حققن إنجازات غير مسبوقة فى الفئات العمرية التى تتراوح مابين 15 - 94 سنة.

ومن بين 100 امرأة مؤثرة فى العالم، اختارتها صحيفة بي بي سي احتلت شروق العطار، وهى مصرية مهاجرة، ورغدة عز الدين، غواصة مصرية، مكانة مؤثرة فى قائمة هذا العام، ونستعرض فى السطور التالية أبرز إنجازاتهن الغير مسبوقة:

شروق العطار:

اختارتها "بي بي سي"، ضمن مبادرة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة فى العالم، وهى تبلغ من العمر 26 عاما، مهندسة تصميمات إلكترونية، وأشادت المبادرة بها: بأنها "لاجئة وتعمل مهندسة، كما تستخدم الرقص الشرقي للتوعية بحقوق المثليين في مصر".

لم تكن هذه الجائزة الأولى لشروق، فقد منحتها المملكة المتحدة، جائزة أفضل شابة مهاجرة، بعدما طلبت اللجوء لبريطانيا عام 2007، حيث أثنت على مجهوداتها جمعية "مايجرنتس أورجنايز" ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودعت شروق العطار، فى جميع مبادراتها، إلى المساواة بين الجميع لدخول الجامعات، منذ أن قدمت إلى بريطانيا في عمر الـ13 عامًا، كما لعبت دور هام كناشطة حقوقية، فى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين، لأنهم لا يستطيعون الوصول للتعليم بسهولة، ولإتاحة الفرص لهم.

كما تعمل الطالبة شروق في مجال الدفاع عن حقوق المثليين في بريطانيا ومصر، وتجمع التبرعات عن طريق الرقص للدفاع عن حقوق المثليين في مصر، ولكنها لها طريقة خاصة فى الرقص، فهي لا ترقص إلا باللحية مع وضع المكياج اللازم.

رغدة عزالدين:

لفتت رغدة عزالدين، إليها الأنظار، لتفوقها الغير مسبوق فى رياضة الغوص الحر، فهى تبلغ من العمر 26 عاما، وكتبت "بي بي سي" عنها سبب ضمها لقائمة النساء الأكثر تأثيرًا فى العالم: أن "رغدة صاحبة أرقام قياسية في مجال الغوص الحر، إذ تغوص إلى أعماق كبيرة دون الاستعانة بمعدات الغوص للتنفس تحت الماء".

لم تقف رغدة عند كونها ماهرة فى الغطس والغوص تحت الماء لأعماق طويلة، ولكنها أيضًا تعمل على توفير الرحلات للغواصين، وتدريبهم على الغوص الحر، كما تساهم فى تنظيم معسكرات لنفس الغرض.

تعشق رغدة الغوص الحر، رغم مايعلمه الجميع من خطورته، إذ يسبح الغواص بدون معدات للتنفس وهذا أمر قد يجعل الإنسان لايلتقط أنفاسه عند السماع به، ولكن رغدة كسرت هذه القاعدة، مشيرة فى لقائتها أن مثل هذه النوع من الغوص يجعلها تشعر بالحرية، مستمتعة بمقابلتها للدلافين والأسماك تحت الماء، وتفاعلهم معها كأنها تشبههم.

وتتمنى رغدة أن تنتشر فكرة الغوص الحر، إذ إنه يحتاج وقت من التدريب، يشبه اليوجا تمامًا فى إمكانية التحكم فى النفس، حيث تدعو الجميع لممارسة هذه الرياضة فى مصر، خاصة دهب، التى تعد واحدة من أشهر مدن العالم فى رياضة الغوص.

وجاء من بين قائمة BBC لـ100 امرأة مؤثرة فى العالم، لعام 2018، السعودية حياة السندي، ورئيسة البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا، وإسراء الشافعي، ناشطة حقوقية من البحرين، ورنين بخاري من السعودية، وشيلسي كلينتون، نائبة مدير مؤسسة كلينتون، فى الولايات المتحدة، وابيولا غيانوتي،عالمة فيزياء من إيطاليا، وغيرهم من النساء الملهمات.

مصريتان ضمن قائمة BBC للأكثر تأثيرًا في العالم: إيه الحكاية؟
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