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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:24 م

بريطانيا تبني ناطحة سحاب زجاجية على شكل زهرة التوليب

بريطانيا تبني ناطحة
أ ش أ
dostor.org/2403044

تعتزم شركة معمارية بريطانية بناء ناطحة سحاب بقمة زجاجية مكونة من 12 طابقا على شكل زهرة التوليب تطل على لندن على ارتفاع 1000 قدم، وسيطلقون على الناطحة التي تعد ثاني أطول بناء في لندن اسم (توليب).

وأوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية على موقعها الإلكتروني، الإثنين أن زوار الناطحة سيتمكنون من ركوب كبسولات زجاجية خارج المبنى تدور 360 درجة ضمن دائرة عمودية على ارتفاع 1000 قدم.

وستضم الناطحة مطاعم تسمح باستيعاب 1500 شخص، وسيتم بناؤها بجوار برج "جريكن" الذي يبلغ ارتفاعه 590 قدما، والذي تم تصميمه في عام 2003 من قبل الشركة ذاتها "فوستر بارتنرز للهندسة المعمارية".

وسيحظى زوار ناطحة السحاب بميزة فريدة من نوعها بمشاهدة 360 درجة فوق لندن عبر قمتها الزجاجية، والتي تتميز بالجسور إلى جانب عروض تفاعلية ومحادثات من الخبراء حول تاريخ العاصمة.

وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم الخطط إلى شركة مدينة لندن اليوم بعد عام من المناقشات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في البناء عام 2020، الذي يأمل المطورون في جذب مليون زائر.

وقال السير نورمان فوستر، مؤسس شركة فوستر بارتنرز: "يقدم هذا البرنامج فوائد كبيرة للزوار والسكان في لندن كمعلم ثقافي واجتماعي مع مصادر تعليمية لا نظير لها للأجيال القادمة".

سيكون فندق توليب أطول بقدم واحد فقط من بناء أونيشافت التي تقوم بتنفيذه شركة إريك باري للهندسة المعمارية والذي يجري بناؤه في مكان قريب، والذي كان عند الحد الأعلى المسموح به للأبراج في منطقة سكوير مايل حتى لا يؤثر على حركة الطيران في مطار مدينة لندن، ولكن يمكن أن يكون تيوليب الآن أعلى هامشيا بفضل طبقة سميكة جديدة من الأسفلت أضيفت إلى مدرج المطار.

وقال المطورون إنهم عقدوا بالفعل عشرات الاجتماعات مع مسئولين في التخطيط كانت "مثمرة ومثيرة"، ومن المتوقع أن يكون موعد الافتتاح عام 2025 إذا مضت الأمور وفق ما هو مُخطط.

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