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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:13 م

الطرق الصوفية بالسويس تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ

الطرق الصوفية بالسويس
السويس مصطفى سلامة
dostor.org/2402672

احتفل المسؤولون بمحافظة السويس والمواطنين ومريدو الطرق الصوفية، بالمولد النبوي الشريف، وامتلأت ساحة مسجد الأربعين بالمحافظة بالمواطنين، وعمت الاحتفالات أنحاء المنطقة.

وحضر الاحتفال بمسجد الأربعين محافظ السويس عبدالمجيد صقر، واللواء رافا عرفات، قائد الجيش الثالث، والقيادات التنفيذية والشعبية.

ونظمت مشيخة الطرق الصوفية بالسويس مسيرة احتفالية بالمولد النبوي انطلقت من مقر المشيخة بشارع أحمد عرابي إلى مسجد الأربعين بالسويس.

وقامت قوات الـمن بتامين الاحتفالات داخل الميدان الأكبر بالمحافظة وسط تواجد كبير للقيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف نظمت مديرية الأوقاف بالمحافظة ندوات متعددة عن النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) في العديد من المساجد وحضرها جمهور كبير من المواطنين.

وأوضح عجمي، إننا نحتفل اليوم بمسجد الأربعين بالمولد النبي الشريف بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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