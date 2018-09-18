كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام سموحة

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراته أمام سموحة، التي ستنطلق في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.



ويحل الزمالك ضيفا على سموحة على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدي (الونش) وحمدي النقاز وبهاء مجدي في الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في الوسط، وكابونجو كاسونجو في الهجوم.



وعلى مقاعد بدلاء الزمالك: عماد السيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وعمر السعيد وحميد أحداد، فيما استبعد جروس كلا من: عمر صلاح ومحمد حسن ومحمد كاماتشو ومحمد عنتر.