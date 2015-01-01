ميركل: الرسوم الأمريكية على السيارات تهدد رخاء الكثيرين بالعالم

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها تعتقد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة الألمانية، وتهدد رخاء الكثير من الناس.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات مضادة، لكنها ستكون الحل الأسوأ.



وأضافت ميركل فى مؤتمر صحفي قائلة: "نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن أيضا تهديد حقيقي لرخاء الكثيرين في العالم".