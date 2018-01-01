إسرائيل تعلن عن دبابة جديدة مصممة لحرب العصابات

كشف الجيش الإسرائيلي، عن معلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير مصمَّمة لتناسب متطلبات حرب العصابات.



ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ستكون الدبابة "ميركافا 4 باراك"، المقرر أن تدخل الخدمة في غضون 3 سنوات، أحدث طرازات دبابة ميركافا الإسرائيلية المصممة في الأصل لمقاتلة الجيوش التقليدية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الطراز الجديد يعكس إدراكا لتغير طبيعة ساحات المعارك.



ووفقًا لقائد سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي الجنرال غاي حاسون: "لن يكون العدو بالضرورة دولا وجيوشا بل أفرادا".



وستكون الدبابة التي يمكن أن تتكيف مع الحروب التقليدية وحروب العصابات مجهزة بقدرات تكنولوجية بما في ذلك نظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة.



وستجهز الدبابة بنظام كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وستُصمم لكي تكون أكثر أمانا في حرب العصابات.



ويستخدم الجيش الإسرائيلي الدبابات على طول الحدود مع قطاع غزة مع تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات ومواجهات أدت إلى مقتل أكثر من 140 فلسطينيًا.



واستهدفت الدبابات الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع وأفرادا تقول إسرائيل إنهم حاولوا التسلل إلى أراضيها.