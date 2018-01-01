سقوط 3 عاطلين يديرون مصنع لإنتاج الهيروين المخدر بالعبور

نجحت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من ضبط مصنع لإنتاج "الهيروين" يديره 3 عاطلين ويعملون على توزيعه على التجار، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ووردت معلومات سرية للعقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بوجود مصنع لإنتاج الهيروين فى مدينة العبور.



تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، فتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات، وتبين قيام تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بتصنيع مخدر "الهيروين" بمزرعة جمعية عرابى بمدينة العبور.



على الفور، داهمت قوة أمنية المكان، وتم القبض على المتهمين الثلاثة، وضبط كمية كبيرة من الهيروين الخام.



حرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

