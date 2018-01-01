محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

حرّر المواطن أمير محمد عبدالحميد، محضرا برقم 473 لسنة 2018 إداري دهب، ضد الدكتورة «س.ع» طبيبة تكليف أسنان بمستشفى دهب العام، اتهمها فيه بقيامها بخلع ضرسه بالخطأ.



وقال المواطن أمير محمد «المريض» في تصريح خاص لـ«الدستور»: كنت أشعر بتعب شديد في ضرسي وذهبت الي مستشفى دهب العام لتوقيع الكشف الطبي، وبالفعل قامت الدكتورة سالفة الذكر بإجراء الكشف وأخبرتها بالضرس المصاب الذي يسبب لي ألما شديدا إلا نني فوجئت بتعنيفها لي قائلة: "أنا عارفة شغلي كويس وهخلع الضرس المصاب ومتقلقش هتكون كويس" ثم بعد ذلك أعطتني البنج وخلعت ضرس خطأ غير الضرس المصاب، ثم توجهت إلى منزلي وبمجرد انتهاء مفعول البنج عاد الألم مرة أخرى أكثر من ذي قبل ولم أستطع تحمله، الأمر الذي دفعني إلى الذهاب لعيادة طبيب خاص وكانت الكارثة أن الطبيب أبلغني بأن الضرس المصاب لم يتم خلعه، وأن الطبيبة خلعت ضرسا سليما بجانب أن الضرس السليم الذي قامت بخلعه لا تزال جذوره متبقية في اللثة وقيامها أيضا بكسر جزء من الضرس الآخر، ثم قام الطبيب الخاص بخلع الضرس المصاب وإجراء عملية تنظيف للثة وعمل تقرير بحالتي.



وتابع المواطن: توجهت في اليوم التالي للمستشفى لألقي اللوم على الطبيبة أملا في أن تقوم بالاعتذار أو تطييب الخاطر إلا أنني فوجئت أيضا بسوء معاملتها لى وكأنني مواطن من الدرجة الثالثة، ثم ذهبت إلى مدير المستشفى لأشكو له ما تم ولكن للأسف دون جدوى، وعلى إثر ذلك توجهت إلى قسم شرطة مدينة دهب وحررت محضرا بالواقعة ضد الطبيبة.



وأكد المواطن أن مستشفى دهب مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ولكن للأسف لا يوجد به أطباء أكفاء ولا يوجد به سوى أطباء التكليف، مضيفا: الأطباء الأكفاء يتم تفريغهم من المستشفى وتحويلهم إلى أماكن أخرى، متسائلا: لصالح من يتم تفريغ مستشفى دهب خاصة قسم الأسنان من الأطباء الأكفاء؟، مطالبًا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح الأوضاع داخل "مستشفى دهب" العام حفاظا على أرواح المواطنين.