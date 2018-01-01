البيت الأبيض: ترامب يحترم استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم الاستقلال المؤسسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي( المركزي الأمريكي).



وجاء في البيان الذي بثته قناة (سي. ان. بي. سي) "بالطبع يحترم الرئيس استقلال الاحتياطي الاتحادي".



وتابع البيان: "إنه ( ترامب) لا يتدخل في قرارات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي،... إن وجهات نظر الرئيس حول أسعار الفائدة معروفة جيدًا وتعليقاته اليوم هي إعادة تأكيد على تلك المواقف التي طال أمدها، والتعليقات العامة".



وأشار البيان أيضا إلى تصريحات ترامب في المقابلة مع (سي. إن. بي. سي) التي وصف فيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جاي باول بأنه "رجل جيد جدا".

