جنات تريند الرومانسية: "أنت الاحساس"

حقّقت النجمة المغربية جنات، حالة نجاح شديد من خلال أغنيتها الجديدة "أنت الاحساس"، التي تعاونت خلالها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وطرحتها منذ أيام قليلة، عبر قناة الشركة بموقع يوتيوب.



ولاقت الأغنية ردود أفعال كبيرة مع الوهلة الأولى لطرحها على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، وخاصة مع كلماتها التي طغت عليها الرومانسية، وهو ما جعلها ترند ما بين الشباب مع الساعات الأولى لطرحها للجمهور.



الأغنية التي قارب عدد مشاهدتها من المليون الأول، تعاونت خلالها جنات مع الشاعر الكبير أمير طعيمة والملحن محمد رفاعي وتوزيع موسيقي أسامة سامي.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي..

أنت الاحساس..مفيش فى الناس.. حبيبي من الجمال ده اثنين، حلو الأوصاف... حبيبي بخاف..عليك م الدنيا والحاسدين، حبك وداني.. على عالم تاني كان نفسي فيه، والشوق خلاني.... متغير حالى معرفش ليه، أنا بنسي الدنيا أول ماشوفك جى قصادى، سهرانة عينيا.. وازاى وصلت انا للدرجة دي..أنت اللى معاه..بحب أعيش... حياتي وعمر تانى جديد..وبفكر فيك وبحلم بيك.... وعارفة ان انت بالتحديد

اللى أتمنيته.... واللى أنا أيامى تحلو بيه..وياحلم لقيته.. وسنين من عمري بستني فيه.



وتنتظر جنات طرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب دام لعامين منذ آخر ألبوماتها "نفس الكلام"، ولاقى خلاله نجاحًا كبيرًا.



وتعتبر جنات من المطربات اللواتي استطعن أن يفرضن هيمنتهن على سوق الرومانسية في عالمنا العربي، خاصة أنها تألقت خلال السنوات الماضية عبر العديد من الأعمال الغنائية التي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة وظل جمهورها يستمع لها مع مرور الوقت، ولعل أبرز هذه الأغاني هي "أنا نسيتك" و"وحشني" و"عايزة أقرب"، وغيرها من الاعمال التي لاقت مشاهدات بالملايين.