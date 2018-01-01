القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
منوعات
الخميس 19/يوليه/2018 - 08:57 م

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى مسلم
dostor.org/2255949

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، صورا جديدة له في جزر المالديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويقضي صلاح إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من خروج المنتخب المصري من مونديال روسيا من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن صلاح من المقرر أن ينضم إلى معسكر فريق ليفربول بالولايات المتحدة الأمريكية السبت المقبل، من أجل خوض فترة الإعداد مع الفريق، والمشاركة مع الريدز في المباريات الودية، التي من المقرر أن يخوضها الفريق الإنجليزي هناك قبل بداية الموسم الجديد.




صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف
صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ أقل من شهرين

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

شركات أمريكية تنتقد تهديد ترامب بفرض رسوم على السيارات المستوردة

بث مباشر.. حلقة جديدة من"90 دقيقة" مع محمد الباز

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

الأكثر قراءة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

الأكثر قراءة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

كشكول

الأزهر: نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

وزير التعليم العالي يعلن أسماء المقبولين بمنح المدرسة الصيفية التدريبية بروسيا الاتحادية

ننشر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الخاصة

التنسيق: 105 آلاف طالب باختبارات القدرات للقبول بالجامعات

الأمصار

القصة الكاملة لقانون "الدولة اليهودية" في القدس

موسكو تعيد"ابنة فرعون" من جديد على مسرح البولشري

رقصة سعودية تجذب الأنظار في البرتغال "فيديو"

ليس للإسكندر الأكبر.. "تابوت الإسكندرية" يغرق في المجاري

أب يرتدي تيشيرت يحمل كلمة بذيئة في متجر للأطفال

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

الصحة

الجزائر: سحب "أدوية مسببة للسرطان" من الصيدليات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎