صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، صورا جديدة له في جزر المالديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ويقضي صلاح إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من خروج المنتخب المصري من مونديال روسيا من دور المجموعات.



جدير بالذكر أن صلاح من المقرر أن ينضم إلى معسكر فريق ليفربول بالولايات المتحدة الأمريكية السبت المقبل، من أجل خوض فترة الإعداد مع الفريق، والمشاركة مع الريدز في المباريات الودية، التي من المقرر أن يخوضها الفريق الإنجليزي هناك قبل بداية الموسم الجديد.









