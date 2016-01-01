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الخميس 19/يوليه/2018 - 08:55 م

كازورلا يعود للملاعب بعد غياب 636 يومًا بسبب الإصابة

سانتي كازورلا لاعب
سانتي كازورلا لاعب وسط فيا ريال الإسباني
وكالات
dostor.org/2255946

أكد سانتي كازورلا لاعب وسط فيا ريال الإسباني إن عودته للملاعب بعد غياب 21 شهرا بسبب الإصابة يعتبر "حدث استثنائي وفريد".

وقال كازورلا - في تصريح للموقع الرسمي لفياريال اليوم الخميس - إن دفء المشاعر من جانب الجميع خلال هذه الفترة سيبقى معه إلى الأبد، مشيرا إلى أن المشجعين منحوه القوة وكانوا موجودين في جميع الأوقات العصيبة.

وقضى الإسباني كازورلا 636 يوما بعيدا عن الملاعب منذ أكتوبر 2016 حين شارك بديلا في الشوط الثاني مع فيا ريال الذي كان يخوض مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وكان الأطباء قد أخبروا لاعب أرسنال السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، أنه سيكون محظوظا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصور طبيعية والعودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

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