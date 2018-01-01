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الخميس 19/يوليه/2018 - 06:13 م

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر
أ ش أ
dostor.org/2255754


تصدر محمد صلاح, لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة مجلة (فوربس) الأمريكية لنجوم الرياضة العرب على الساحة العالمية.
ونشرت المجلة اليوم الخميس تصنيفا سنويا جديدا لأكبر وأنجح النجوم العرب على الساحة العالمية تضمن مغنين ومديرين ومصممي أزياء وممثلين ولاعبي كرة قدم، يوضح مدى تأثير هؤلاء النجوم عالميا وشعبيتهم لدى الجمهور.
ووضعت المجلة في الاعتبار العمل الذي يقوم به المشاهير ودرجة التطور لديهم على مدار العامين الماضيين لتحديد مركزهم في التصنيف من خلال حساب عدد المشاركات مع الأندية غير العربية والجوائز الحاصل عليها اللاعب وقوة النادي والظهور الإعلاني لصالح العلامات التجارية الدولية.

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