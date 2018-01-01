وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعًا أمنيًا مفاجئًا بشأن غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أجرى مشاورات أمنية مع قادة الجيش بشأن التطورات في الجنوب وقطاع غزة، وذلك على خلفية تصعيد قوات الاحتلال ضد القطاع، بجانب الاشتباكات في الجنوب السوري.



وأوضحت الصحيفة، أن ليبرمان أجرى تقييمًا أمنيًا مع غادي أيزنكوت رئيس الأركان والمنسق الحكومة وكبار مسئولي جيش الاحتلال والشاباك، وذلك حسب ما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية.



وشهدت الفترة الأخيرة تصعيد عنيفا من قبل قوات الاحتلال ضد غزة أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وتم التوصل لتهدئة بين حركات المقاومة ودولة الاحتلال بوساطة مصرية ليتم وقف التصعيد.