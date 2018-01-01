الادعاء العام في برلين يصادر 77 عقارا تملكها عصابة إجرامية



وجهت جهات التحقيق الألمانية في العاصمة برلين ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس مصادر قضائية ألمانية.

وقال الادعاء العام الألماني اليوم إن هناك 77 عقارا تمت مصادرتها لم يعلم الجهات التي تملكها على وجه الدقة.

وذكرت مجلة "شبيجل أون لاين" إن أملاك أسرة عربية كبيرة تدخل ضمن هذه العقارات المصادرة.

وأوضح المحققون أنهم يعتقدون أن العقارات تم شراؤها من أموال تدفع مقابل القيام بجرائم يعاقب عليها القانون.

كان أعضاء العصابة لفتوا الأنظار إليهم من خلال تعديات شنيعة على البيوت تمت في برلين.

يتم تطبيق قانون جديد في ألمانيا منذ عام للحد من الأرباح التي تجنيها العصابات على أعمالها الجنائية، ويسمح القانون بمصادرة مؤقتة للأملاك ومصادرة الأصول غير المعروفة الملكية.

