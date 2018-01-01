حقيقة هدم المباني بالإسكندرية للبحث عن الآثار المدفونة

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن ما نراه فوق سطح يمثل ٤٠% مما يحويه باطن الأرض من آثار بمختلف عصورها.



ونفى "وزير"، في تصريحات صحفية، ما يقال بأنه سيتم هدم المباني بالإسكندرية للبحث عن الآثار المدفونة، مشيرًا إلى أنه عارٍ تمامًا من الصحة.



يذكر أنه في صباح اليوم فتح جزء من غطاء التابوت الأثرى بقرابة الـ٥ سم، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبتواجد عدد من الخبراء الأثريين.



وقال مصدر مسئول من موقع الحدث إن فتح غطاء التابوت بمسافة الـ٥ سم للاطمئنان على زوال أي روائح تتواجد بالتابوت حتى يتمكن الأثريون والخبراء من العمل في كشف الغطاء بالكامل، علاوة على باقى الإجراءات لفحص المنطقة بالكامل، للتأكد من إذا كانت المنطقة بها أي ممتلكات أو ممرات أثرية أخرى.