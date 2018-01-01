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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:04 م

خاتمى: حان الوقت ليعتذر المسئولون للشعب الإيرانى

محمد رضا خاتمي،
محمد رضا خاتمي،
منار أحمد
dostor.org/2255547

قال محمد رضا خاتمي، رئيس جبهة المشاركة الإصلاحية، الحزب الإصلاحي الأكبر والمحظور حاليًا في إيران، وشقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، إنه حان الوقت ليعتذر المسئولون الكبار في إيران للشعب، بسبب عدم وفائهم بوعودهم بعد مرور عشرات السنين.

وتساءل خاتمي، في مقابلة مع جريدة همشهري، اليوم الخميس: خلال مجلس تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة والده: ما الخطأ إذا طلبنا من الشعب الإيراني أن يغفر لنا ويسامحنا لعدم وفائنا بالوعود التي قطعناها على أنفسنا طيلة السنوات عبر الحكومات المتتالية، وأن نقول معذرة أيها الناس، ليست لدينا القدرة على فعل تلك الوعود، ولا يمكننا أن نفعل سوى هذه الأشياء التي فعلناها.

وشكك المعارض الإيراني في وجود أي أمل أو ثقة بالمستقبل من قبل الشعب بسبب الفشل في إدارة الدولة قائلًا: أقترح على السادة المسئولين أن يجروا استطلاعًا بين جموع الشعب الإيراني، ويسألوا الناس إذا كانوا قادرين على الهجرة، كم منهم يريد البقاء في هذا البلد؟ هذا سؤال عام وسيوضح لنا مدى ثقة الناس وأملهم في المستقبل.

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