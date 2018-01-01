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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:00 م

"ديلى تليجراف": صفقة غير قانونية تكلف جوجل 3.9 مليار إسترلينى

جوجل
جوجل
إسراء أحمد
dostor.org/2255542

أكدت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة على شركة "جوجل" قدرها 3.9 مليار جنيه إسترليني، بسبب صفقة غير قانونية مع أندرويد.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح جهات تحقيق جديدة مع شركات وادي السيليكون الأمريكي، بعدما فرض غرامة قياسية على شركة "جوجل"؛ بسبب إدانة الشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.

وأضافت أن الصفقة كانت إجبار مصنعي الهواتف الذكية على تحميل تطبيقات شركة جوجل، وتعد الغرامة هي الثانية التي يفرضها الاتحاد على عملاق البحث الأمريكي خلال عام فقط.



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