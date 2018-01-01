ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد فينيسيوس جونيور غدًا لـ"الإعلام"

تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني، إلى تقديم البرازيلي فينيسيوس جونيور، المنضم للفريق حديثا هذا الصيف، غدًا الجمعة، لوسائل الإعلام العالمية.



وأعلن الموقع الرسمي للفريق الملكي في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن اللاعب سيتم تقديمه غدا في ملعب سانتياجو برنابيو، كما أنه سيشارك في التدريبات، في نفس اليوم، تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي.



وانضم فينيسيوس للنادي الملكي، قادما من فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي، الذي سجل بين صفوفه 10 أهداف هذا الموسم.



وكان ريال مدريد أعلن في مايو الماضي، توصله لاتفاق مع فلامنجو، بشأن ضم فينيسيوس، مقابل 45 مليون يورو.