الاتحاد الأوروبى يبدى قلقه من قانون الدولة اليهودية فى إسرائيل

أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قلقه من قانون إسرائيلي جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير

المصير في البلاد، مؤكدًا أنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي.



وأقرت إسرائيل قانون الدولة اليهودية في وقت سابق اليوم الخميس بعد أشهر من الجدل السياسي، وانتقده بشدة أبناء الأقلية العربية الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصري.



وقالت متحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".



وأضافت: "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".



وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".



وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" ما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.



ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون نسمة أي نحو 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.



وتضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم.



وتعثرت محادثات السلام منذ عدة سنوات وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة رغم إدانات من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.