الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا على جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، صاروخًا حوثيًا، تم إطلاقه باتجاه منطقة جازان جنوب غرب المملكة.



وقالت قناة (الاخبارية) السعودية الرسمية، اليوم الخميس، إنه "تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي بعد إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية".



من جانبها، قالت الصحف السعودية الإلكترونية، اليوم، إن أهالي المنطقة والمحافظات المجاورة سمعوا صوت دوي انفجار عنيف.



وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن مؤخرا أن 158 صاروخًا باليستيًا أطلقها الحوثيون على السعودية منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.



وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.