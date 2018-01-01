سنغافورة تتصدر قائمة أفضل 10 شركات طيران في العالم

تصدرت "الخطوط الجوية السنغافورية" قائمة شركات الطيران الأفضل على مستوى العالم، بحسب نتائج استطلاع شارك فيه ركاب من جميع أنحاء العالم.



ونشرت شركة "سكاي تراي"، المتخصصة بتصنيف وتقييم شركات الطيران، قائمة بأفضل 100 شركة طيران في العالم.



واحتلت المركز الأول شركة "الخطوط الجوية السنغافورية"، وجاءت في المركز الثاني "الخطوط القطرية" أما المركز الثالث فكان من نصيب "خطوط أول نيبون الجوية" اليابانية.



وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضا كل من "طيران الإمارات" من الإمارات العربية، "إيفا إير" التايوانية، "كاثي باسيفيك إيرويز" من هونغ كونغ، "لوفتهانزا" الألمانية و"هاينان آيرلينز" الصينية و"غارودا" الإندونيسية و"تايلاند إيرويز" التايلاندية.



