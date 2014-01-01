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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:45 ص

احذرى.. ارتفاع نسبة الكوليسترول يؤثر على الصحة الإنجابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254802

أفادت دراسة جديدة بأن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول لدى المرأة قبل الحمل يقلل فرص الإخصاب لتصبح فرص الإنجاب طفلًا واحدًا على الأكثر.

ويعني ذلك أن الكوليسترول ليس عامل خطر على القلب فقط وإنما على الصحة الإنجابية أيضًا.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة بريجن النروجية، تبين أن زيادة وزن المرأة قبل محاولة الإنجاب، والتي يصاحبها عادة ارتفاع نسبة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية ونقص الكوليسترول الجيد، يرتبط عادة بصعوبات الحمل، والتي قد تصل إلى عدم القدرة على الإنجاب، أو إنجاب طفل واحد فقط.

ونشرت الدراسة في مجلة "بي إم جي" الطبية، واعتمدت على تحليل عينات من الدم لـ 4322 امرأة تزيد أعمارهن عن 20 عامًا، بينهن 1677 امرأة لم يسبق لها الإنجاب، و488 امرأة لديها طفل واحد، و2157 لديها طفلان أو أكثر.

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الكوليسترول في دم السيدات اللاتي لم تنجبن أو أنجبن طفلًا واحدًا مقارنة بالسيدات اللاتي أنجبن أكثر من طفل.

وترتبط زيادة الوزن بعدم انتظام الدورة الشهرية، وتعتبر من عوامل تقليل فرص الإخصاب والحمل.

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