الجيش اليمنى يحرر مناطق بصعدة ويحاصر الحوثى فى باقم

أفادت سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بأن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في صعدة من جميع المحاور.



وأوضحت المصادر أن الجيش اليمنى تمكن بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور ازال.



يذكر أن العملية بدأت مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة مباشرة من القوات المشتركة ودعم وإسناد جوي ولوجستي من التحالف العربي، أطلق عليها العميد ياسر الحارثي قائد اللواء 102، "الثقب بمحافظة صعدة".