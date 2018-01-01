القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:54 ص

الجيش اليمنى يحرر مناطق بصعدة ويحاصر الحوثى فى باقم

الجيش اليمنى يحرر
مروة عنبر
dostor.org/2254771

أفادت سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بأن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في صعدة من جميع المحاور.

وأوضحت المصادر أن الجيش اليمنى تمكن بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور ازال.

يذكر أن العملية بدأت مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة مباشرة من القوات المشتركة ودعم وإسناد جوي ولوجستي من التحالف العربي، أطلق عليها العميد ياسر الحارثي قائد اللواء 102، "الثقب بمحافظة صعدة".

موضوعات متعلقة

اليمن: مقتل وإصابة 20 حوثًيا في معارك مع القوات الحكومية بصعدة

الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية بصعدة

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى صعدة

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة

منذ أقل من شهر

الجيش الليبى يُسيطر على منطقة المغار فى درنة

منذ أقل من شهرين

السفارة السعودية فى روسيا تحذر مواطنيها

منذ أقل من شهرين

مطالب إيطالية بحصار ليبيا بحريًا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

منذ أقل من شهرين

قمة مكة الرباعية: الاتفاق على منح الأردن 2.5 مليار دولار

منذ أقل من شهرين

إضراب عام فى الأردن احتجاجًا على ضريبة الدخل

الآن

أوراق قضية إثبات نسب ديالا: السيوى يعترف بأُبوته للطفلة على «واتس أب»

"الخطيب" يبحث أزمة قائمة الأهلي الإفريقية ومصير الغزال مع كارتيرون

"الباز" يوجه رسالة لـ"علاء مبارك": "لو اتحاسبنا بأثر رجعي هتزعلوا أوي" (فيديو)

جناية "السوشيال ميديا".. كيف واجه المصريون كتائب الإخوان الإلكترونية؟

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

رسميًا.. تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ

سقوط "مستريح الدقى" استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مسرح راميتا السوري يعود بعرض "السيرك الأوسط" (فيديو)

مارست الجنس من أجل روسيا.. حكاية جاسوسة في الولايات المتحدة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"فوكس" توفر جميع أفلام جيمس بوند الرقمية بالمجان

كاتى بيرى تكشف معاناتها مع الاكتئاب

"مارفل" تطرح سلسلة قصص مصورة عن شقيقة "بلاك بانثر"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎