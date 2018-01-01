الثلاثاء.. ندوة للتثقيف المالي بساقية الصاوي

يفتتح المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالمنعم الصاوي، رئيس ساقية الصاوي، ندوة عن التثقيف المالي بالأدوات المالية غير المصرفية، الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، حيث تمثل تلك الندوة إحدى فعاليات مبادرة الهيئة للشمول المالي من خلال نشر الوعي، بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ويقدم نخبة من المتخصصين، خلال الندوة، نبذة عن الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق المال - التأمين - التمويل العقاري - التأجير التمويلي - التخصيم - التمويل متناهي الصغر).