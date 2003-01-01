تنظيم معرض "الصين - آسيان للأعمال والاستثمار" 12 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنه سيتم تنظيم المعرض الـ15 للصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة الصين - آسيان للأعمال والاستثمار خلال الفترة من 12 إلى 15) سبتمبر القادم في مدينة نانينج بمقاطعة قوانغشي جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن كمبوديا ستكون ضيف شرف المعرض، وتنزانيا الشريك الضيف في المعرض.



وقالت نائب وزير التجارة الصيني جاو يان - خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة - "إن الصين لاتزال أكبر شريك تجاري لرابطة آسيان للعام التاسع على التوالي، بحجم تبادلات تجارية بلغ 514.82 مليار دولار العام الماضي، وبزيادة أكثر من 6 أضعاف ما كانت عليه في عام 2003 عندما أقام الجانبان شراكة استراتيجية بينهما".



وأضافت: أن الصين وآسيان شهدا ارتفاعا في التبادلات التجارية بنسبة 18.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، لتبلغ 232.64 مليار دولار.. موضحة أن إجمالي الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين على مدى السنوات الـ15 الماضية بلغت أكثر من 200 مليار دولار، وشملت تأسيس أكثر من 4 آلاف مؤسسة كنتيجة لهذه الاستثمارات ما أسهم في توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل.