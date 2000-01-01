زيادة ملحوظة في عدد السائحين الأمريكيين للبرتغال
أفاد المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال بحدوث "زيادة ملحوظة" في عدد السائحين من الولايات المتحدة الزائرين للبرتغال والذي ارتفع مرة أخرى في مايو بنسبة 18.3 %، قائلا وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، إن السوق البرازيلي جاءت في المرتبة التالية كثاني أعلى عدد للسائحين الوافدين للبرتغال بزيادة 10 %.
وأشار المعهد إلى أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت أعلى نسبة نمو في عدد السائحين الأمريكيين والبرازيليين (20.4 % و6. 12 % ) على التوالي وأيضا في السوق الكندي (12.7) %.