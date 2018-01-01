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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:22 م

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

بس يا كداب.. إسلام
زينب عتريس
dostor.org/2253134

أثار البيان الذي أصدره الداعية الشاب معز مسعود، ردًا على الهجوم الذي تعرّض له، بعد زواجه من الفنانة الشابة شيري عادل، استياء الكثيرين، واعتبروه بيان سطحي، وصفوه بـ"جه يكحّلها عماها".

وتطرّق معز لعدة نقاط فى بيانه، حيث لم يكتفي بالحديث عن زواجه، بل امتدّ البيان ليشمل الحديث عن عمله وبداياته، بل ادعى أنّه تعرّض للتهديد فى مصر، واضطر للسفر للخارج.

كتب المفكّر الشاب إسلام البحيري منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، بيانا هو الآخر للردّ على مزاعم مسعود-على حد قوله-، وقال فى بداية المنشور: "مضطر أضيع كام دقيقة من وقتي ووقتكم على الكلام التافه اللي كتبه الداعية العريس، لأنه دخل العام ف الخاص وخلط العقل ف الهبل ولأنه اللي كتبه هو تزييف وعي حقيقي والسطو على بطولات الشعب المصري فكان لازم أقول الكلمتين دول على حلقتين النهارده وبكرة".

وفنّد البحيري أكاذيب مسعود-على حد وصفه- فى نقطتين الأولى:"انت بتقول في كلام ملوش علاقة بسياق جوازك إن انت "يا حرام" اتعرضت لتهديدات أيام الإخوان واضطريت تمشي برا مصر "يا للمأساة" لا وكمان إن برنامجك كان الوحيد اللي واجه الإرهاب، إنت برنامجك اتعرض أول حلقة ليه كان بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٣ وده معناه إن الشعب المصري العظيم وجيشه الأمين كانوا أزالوا حكم الإخوان من الأصل وده قبل عرض برنامجك "الجبار ".، موجّها سؤال لمسعود:" فإرهاب إيه اللي واجهته ؟"، لافتا إلى أنّ البرامج التي واجهت الإرهاب، هي البرامح التي كانت من ٢٠١٢ إلى ٣ يوليو ٢٠١٣، ما أسماهها "فترة الجهاد الحقيقي" من مناظرات وحلقات وبرامج.

وذكر البحيري، أن ثان أكذوبة لمسعود هي قوله إن برنامجه هو الوحيد الذي واجه الإرهاب، ووجّه حديثه إليه قائلا: "بس يا كداب"، مؤكّدا على حب الإخوان له لأنه أحد رجالهم.

وعن ادعاء مسعود بالتعرّض لتهديدات، قال إسلام: "أما إنك اتعرضت لتهديدات خلتك "يا حرام" تسافر فده الظاهر من تأثير دخولك مجال الفن والسينما فوسعت معاك شوية والسيناريوهات الوهمية قلبت معاك حقيقة وهي أفلام هندي ومقاولات كمان".

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