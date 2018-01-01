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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:48 م

"الوزراء" ينفى وجود بيض بلاستيك صينى بالأسواق المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هيام النحاس
dostor.org/2252546

كشف مركز معلومات الوزراء حقيقة ما نشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن طرح الحكومة بيضًا بلاستيكيًا صينيًا خطيرًا على صحّة الإنسان في الأسواق المصرية.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً عدم وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وموضحة أن هذه شائعة كشائعة الأرز الصيني البلاستيك التي انتشرت خلال الأيام الماضية، مُشيرةً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن إمكانية تصديره إلى الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج مصر من البيض سنويًا يتراوح ما بين 11 و12 مليار بيضة سنويًا، لافتة إلى أنه لا توجد أي بلاغات غش تجاري، تم تقديمها للغرفة التجارية، بخصوص وجود بيض بلاستيك، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل وزارتي الصحة والزراعة.

وفي سياق متصل أضافت الوزارة أن هناك فائضًا من البيض يكفى للتصدير، حيث إنه يمكن تصدير بيض سنويًا بقرابة 300 مليون دولار، حال تصدير 3 مليارات بيضة فقط من إنتاج مصر، والتي يمكن من خلالها ترويج المنتج.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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