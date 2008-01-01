عائدات خيالية من بيع قمصان رونالدو بعد انتقاله إلى يوفينتوس

بلغت عائدات بيع قمصان اللاعب البرتغالي كريسيانو رونالدو، خلال الأيام الأولى من تواجده في مدينة تورينو الإيطالية، 54 مليون يورو.



وذكر موقع "ياهو سبورت" أن متاجر نادي يوفينتوس، والراعي التقني للفريق في أنحاء العالم، باعوا 20 ألف قميص، وتم تسجيل 500 ألف عملية شراء من خلال موقع يوفينتوس.



وانتقل رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، إلى نادي يوفينتوس من نادي ريال مدريد في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.



وقال نادي يوفينتوس إن مدة التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات ستكون لأربع سنوات حتى نهاية يونيو 2022.



وقد انضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.