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سياسي
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:06 ص

اليوم.. "إسكان البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة خاصة بالصرف الصحي

البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
dostor.org/2252149

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها الطلب المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن تلوث مياه الشرب وانقطاعها المستمر عن دائرة بولاق الدكرور ــ الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب حسن خليل، بشأن عدم تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية منيــل السلطان ــ البحيرة، رغم الانتهاء منه.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إنشاء وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بأعمال الصرف الصحي بنطاق حي بولاق الدكرور ــ الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن تردي وسوء حالة البنية التحتية لدائرة بولاق الدكرور ـ الجيزة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب منى منير، بشأن انقطاع المياه عن أحياء العمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور بالجيزة، وطلب المقدم من النائب عمر وطني، بشأن عدم تطوير الصرف الصحي ببعض المناطق بالزاوية الحمراء، ومعاناة بعض المناطق بالزاوية الحمراء من مشاكل الصرف الصحي.

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