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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:03 ص

اليوم.. الحكم على 159 متهمًا فى «الخلايا العنقودية»

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
متابعات
dostor.org/2252103

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الثلاثاء، الحكم على 159 متهمًا بينهم على عبد اللاه، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة المنحل، و15 حدثًا، والمعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية "ولع -جيفارا".

وتضم القضية 159 متهمًا بينهم، أحمد مجدي الوحش -طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور كلية التربية الرياضية، وضياء سعد طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.

ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات «مجاهدون -ولع -جيفارا -مجهولون» وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.

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