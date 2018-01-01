الصين تضع سياسات تفضيلية لأبناء تايوان

قال آن فنغ شان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إن بلدة تيانجين بشمال الصين ومقاطعة تشيجيانغ بشرق الصين ومقاطعة هوبي بوسط الصين ومدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين اتخذوا تدابير جديدة لتطبيق سياسات تفضيلية لأبناء تايوان.



وسيحصل طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من تايوان في تيانجين على حقوق متساوية مع أبناء تيانجين، ويتمتع أطفال أبناء تايوان الذين يعملون أو يستثمرون في تشيجيانغ بحقوق متساوية مع الطلاب المحليين، حتى المدارس الثانوية.



ويتمتع أبناء تايوان الذين عاشوا في تيانجين لمدة عام بحقوق متساوية مع أبناء تيانجين في شراء المنازل والرهن. وتم أيضا وضع سياسات تفضيلية مفصلة في شراء المنازل في التدابير في هوبي وكونشان.