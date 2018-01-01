أطفال الكهف فى تايلاند يشكرون الغواصين

ذكر موقع "بيزنس أنسايدر" أن أطفال الكهف في تايلاند نشروا مقطع فيديو توجهوا فيه بالشكر لكل من ساهم في عملية إنقاذهم.



وظهر الأطفال الاثنى عشر، أعضاء فريق كرة القدم، وهم يرتدون زي المشفي ويضعون أقنعة علي وجوههم، ووجهوا رسائل شكر من على أسرتهم بالمشفى الذى يتلقون العلاج به، وتحدث كل طفل على حدة بتعريف نفسه وعن طعامه المفضل.



وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 12 صبيا ومدربهم بعد أن غاصوا وجابوا كهف تام لوانج المتشعب تحت الأرض، قبل أن يرافقوا الصبية إلى بر الأمان، إثر محنة دامت 17 يوما، ثم تم اصطحاب الصبية إلى مستشفى تشيانج راي القريب للتعافي غير أن ذويهم لم يتمكنوا من ضمهم إليهم بعد.



ففريق كرة القدم الناجي يمكث الآن في حجرة معقمة بمعزل عن العالم الخارجي، تفصله جدران زجاجية، ومنع الأطباء معانقة الناجين أو لمسهم قبل إجراء الفحوص اللازمة.



والكهوف المدارية مرتع لجراثيم وكائنات قد تودي بحياة من تصيبه، وتعج تلك الكهوف بطيور وخفافيش وجرذان، يحمل بعضها ميكروبات ليس أقلها ما يسبب السُعار، فضلا عن الفيروس المعروف بفيروس "ماربورغ" وأمراض أخرى تسببها بعض الفطريات.