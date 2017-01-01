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الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:57 م

"ريكاب" تطلق مُجمع الأعمال بالقرية الذكية بتكلفة 360 مليون جنيه

ريكاب تطلق مُجمع
اكرم عمران - طارق عتمان
dostor.org/2251207

تطلق شركة ريكاب للاستثمارات المالية مُجمّع الأعمال المتكامل السابع لها "ARC Business park" في القرية الذكية، بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تبلغ 360 مليون جنيه نهاية شهر يوليو الجاري.

يضم المجمع الجديد عدة مزايا استثمارية متنوعة، يأتي على رأسها وجود 110 مكاتب إلى جانب توفر مكاتب بمساحات صغيرة تبدأ من 70 مترا صُممت خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز من حيث ارتكازه على بعد خطوات من المقرات الرئيسية للمؤسسات التجارية الإقليمية والشركات الكبرى العاملة في مصر.

وحرصت ريكاب على تصميم "ARC Business park" ليكون مركزًا حيويًأ يربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضم أبرز الجهات الصناعية الفاعلة والكيانات التجارية في المجمع معًأ، لخلق وتعزيز بيئة ملائمة لنمو كافة الأعمال.

وكانت ريكاب أطلقت مشروعها "Linx Business Park" في الربع الأخير من عام 2017 والذي أُعتبر حينها أول مجمع أعمال متكامل في القرية الذكية بغرب القاهرة، وضم عدة مقار لشركات عالمية ومحلية مهيئًا لهم المناخ الملائم لممارسة أعمالهم عبر مزيج بين رفاهية الوصول للموقع وحى الأعمال المتميز، وهو ما دفع الشركة لإطلاق مُجمعها الثاني.

وقال هشام الفار، نائب رئيس الشركة، إنهم نجحوا في بيع 90% من الوحدات الموجودة في "Linx Business Park" على أن يتم بدء بيع الوحدات الخاصة بمجمع "ARC Business park" في نهاية يوليو الحالي، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بنهاية عام 2020.

وعن فكرة إطلاق مجمع أعمال متكامل، قال الفار: نحن فخورون كوننا أحد أوائل المطورين الذين طرحوا وقادوا فكرة إنشاء تلك المجمعات، وحرصنا على إقامتها في القرية الذكية التي تُعد أحد أفضل المُجمعات التجارية في الشرق الأوسط"، وأضاف أن المُجمع المُزمع إقامته سيقدم للأعمال الجديدة عدة حلول وفرص غير محدودة نظرًا لقربه من مقار كبرى الشركات الإقليمية في مصر.

يذكر أن مُجمع "ARC Business park" تمتلكه شركة القرية الذكية للاستثمار العقاري "سفريكو" وهي شركة مساهمة تأسست عام 2007، وتابعة لشركة ريكاب المساهم الأساسي بنسبة 68%، يليها بنك مصر بنسبة 12.11%، ثم بنك تنمية الصادرات المصري بنسبة تقدر بـ12.11% وأخيرًا البنك الأهلى المتحد بنسبة 4.84% من بين آخرين.

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