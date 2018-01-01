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الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:07 ص

الملا يبحث مع بيكر هيوز تفعيل مشروع "بوابة مصر" لتسويق البترول

صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد ابراهيم
dostor.org/2250962

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد ماتياس هيلمن، الرئيس التنفيذى للحلول الرقمية لشركة بيكر هيوز جنرال إليكتريك والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون بين قطاع البترول والشركة، لتفعيل اتفاقية إطلاق العمل فى مشروع البوابة الإليكترونية لمصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال شبكة المعلومات الدولية.

وقال الملا: "إن هذا التوجه يأتى فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة للمساهمة فى إعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات التى يطرحها قطاع البترول واستخدامها فى عمليات التسويق للمزايدات لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة جودة خدمات أنشطة الاستكشاف.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه، بمفهوم عصرى، والذى سيسهم فى تعزيز قدرات قطاع البترول لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وسيسهم فى تحسين المناخ الاستثماري وتنمية مهارات الكوارد البشرية وإعداد وتأهيل الكفاءات الشابة بما ينعكس فى النهاية على انطلاق قطاع البترول فى جميع أنشطته، مشيرًا إلى دعم الشركة للمساهمة فى تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث من خلال شراكتها فى مشروع بوابة البحث والاستكشاف للمساهمة فى الترويج للفرص الاستثمارية لمختلف الأنشطة البترولية باستخدام الحلول الرقمية التى تعد تحولًا جديدًا فى توجه قطاع البترول.

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